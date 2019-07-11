味全龍11日舉辦新秀加盟記者會，畢業於平鎮高中的選秀狀元劉基鴻，以及7位新龍將都出席現場，劉基鴻表示選擇46號是希望事事都能六六大順，未來要享受當狀元的壓力。
味全龍以590萬元外加20萬訓練費簽下劉基鴻，創下中職野手史上最高簽約金紀錄。今日龍隊加盟記者會，除了劉基鴻外，還有朱祥麟、洪瑋漢、劉宇鈞、林驛騰、陳良志、李宇翔及張皓緯共8名球員到場，球員臉上都止不住笑意。而劉基鴻受訪時表示選擇46號作為背號，是因為與幸運數字和家裡門牌號碼有關，希望事事都能六六大順。
不過年僅18歲的劉基鴻，在出生以前味全龍隊就已經解散，他表示長大看新聞才知道這支球隊，不過現在能披上味全龍隊球衣很開心。劉基鴻8月初將代表中華隊前往美國德州參加小馬聯盟青棒世界賽，回來後休息幾天就會向球隊報到，而龍隊在8月17日於斗六正式開訓。
身為今年的選秀狀元，劉基鴻也有向同為平鎮高中學長、且也是去年選秀狀元的富邦悍將戴培峰討教，「有問過學長，他說職棒環境跟高中生活不一樣，要趕快適應，而且要享受狀元的壓力。」
(中時電子報)
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