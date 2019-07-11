參加「冰糖奇緣夏令營」小朋友仔細觀看糖廠員工示範煮糖。（劉秀芬翻攝）

台南這個夏令營不但免費參加，還可以光明正大吃冰棒、吃棉花糖、吃黑糖糕，不怕被媽媽罵吃太多糖。由善化區公所、善化糖廠合辦的「冰糖奇緣夏令營」已邁入第4屆，因為口碑太好幾乎每年報名都秒殺，小朋友不僅可以了解糖業歷史與糖知識，還可以大飽口福。

台糖公司台南區處副經理林明峯表示，台糖是一個有溫度的企業，長期參與社會公益活動，已連續3屆與善化區公所、南台科技大學休閒事業管理系師生合作，於善化糖廠舉辦「冰糖奇緣夏令營」活動。最特別的，台糖公司為嘉惠地方子弟，今年活動改為免費參加，讓家長感到受一份小確幸。

台糖公司表示，這項以「糖」為主題的夏令營活動，免費邀請善化地區9歲至12歲學童參加，透過為期3天的活動，希望藉由導覽解說與親身參與活動方式，讓小朋友們各個成為糖廠知識通，也期望讓這項活動能延續，變成善化糖廠的特色活動。

善化糖廠也是全台目前惟2仍在開工營運的糖廠，同時也是重要文化資產保存地，這次夏令營也安排學童參訪善糖文物館、有機蔬菜園區及古早糖的製造，也提供台糖冰品免費品嘗，讓小朋友感受到不一樣的暑假及豐盛的糖業文化之旅。

(中時 )