秦祥林十分貼心。盧禕祺攝

秦祥林逗樂甄珍。盧禕祺攝

兩巨星風采不減。盧禕祺攝

秦祥林高舉左手説「活著就是勝利」。盧禕祺攝

秦祥林笑說：「這才是我的太太。」盧禕祺攝

胡錦（左起）、秦祥林、秦祥林太太、甄珍。盧禕祺攝

亞太影后甄珍12日將在高雄舉辦從影55周年回顧經典展，「甄愛高雄群星會」系列活動由韓國瑜與甄珍聯名廣邀港台重量級藝人向華強夫婦、呂良偉、陳美鳳、張小燕及藍心湄等超過30多位藝人出席。

遠從美國洛杉磯回台的秦祥林，帶著太太曹昌莉一起幫交情超過50年的好友甄珍站台，今先與昔日「銀幕情人」甄珍一起出席記者會。記者會還沒開始，媒體已經先簇擁上前捕捉2位巨星風采，71歲的金馬影帝秦祥林看起來身體硬朗，甄珍這陣子為了忙影展活動，加上深受胃疾所苦，模樣削瘦許多，她事後受訪表示，1個月暴瘦11公斤。

秦祥林當年剛進電影界時在香港拍武俠片，拍了6、7年，後來透過甄珍大力把、引薦給李行導演，回台拍了《心有千千結》，因此改變命運。今天記者會上，秦祥林說：「相聚不容易，顯然我們緣分未了。」甄珍接話說：「對呀，我們都認識50年了。」秦祥林趕快阻止「不要說那麼多」。

甄珍感慨說，能再跟老朋友相聚很珍惜，曾合作的柯俊雄、鄧光榮等人都不在了，秦祥林幽默風趣說：「活著就是勝利，我贏了！」說完還高舉左手，甄珍吐槽說他是禍害遺千年，他又笑回：「那不是我，我活不了1000年。」並提到當年他因為陪著章媽媽、甄珍（本名章家珍）逛街、拿包包，和她們走得近，後來才有機會演《心有千千結》，自嘲是拍馬屁拍來的。

秦祥林誇多年後再見甄珍「永遠笑嘻嘻的，永遠對人很好，永遠請我吃飯，永永笑著面對所有事，沒有因為事情倒下」。甄珍笑說，上天是公平的，自己2段感情不順，但是至今仍有許多好友誼，秦祥林附和說「對，真的很多好朋友，像李行，我很難跟他相處……」講完發現太直白，笑說「我收回好了」。

秦祥林當初在美國投資房地產，現在退休生活靠收租金生活，日子愜意，雖有許多演出邀約，但他完全沒興趣，他兩個兒子28、30歲還沒結婚，孩子也都十分乖巧。

(中時 )