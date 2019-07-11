地上出現百粒黃色球體，一定讓人好奇。有網友在臉書社團發文，貼出一整坨黃色卵蛋的照片，詢問「這是什麼卵」，照片曝光，讓許多網友直呼，「這黃豆吧」、「BB彈啦」，最後有專業網友解答是「非洲大蝸牛」的卵，更說最大可長到兩公斤重。

有網友在《爆系知識家》臉書社團發文，貼出一大坨黃色球狀物照片，表示自己一出門就在家門口看見，詢問網友，「請問大大這是什麼卵」，有許多人認為可能是壁虎或是蟑螂的卵，不過有神人跳出來解答應是「非洲大蝸牛」的卵，原PO之後也留言回應，「家裡附近看到幾隻非洲蝸牛，應該是牠們產卵的無誤」，還貼出照片形容牠全長有「16.5 公分」。

原PO形容非洲大蝸牛全長有16.5公分。(翻攝爆系知識家)

文章一出，許多網友表示，「這黃豆吧」、「乍看之下好像黃豆」、「第一眼真的不以為是卵蛋」、「這BB彈啦XD」、「火鍋的鳥蛋」。

有專業網友表示，「有黏液就是蝸牛的卵」、「這是大蝸牛的蛋，壁虎不會生這麼多」、「非洲大蝸牛可以拿起來養，最大可以兩公斤喔」。

(中時電子報)