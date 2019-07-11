◎朱立倫再喊話郭台銘：不要激情 大家是隊友

國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫今接受廣播專訪，對於同樣投入黨內初選的前鴻海董事長郭台銘在接受媒體訪問時落淚，他又直言，郭可能第一次參與，不要這麼激情，「落淚幹嘛？黨內有什麼好落淚的？」大家都是隊友、兄弟。此外，朱也提及，藍軍的關鍵還是在選後的整合，若無法整合，「柯文哲一定得利」，只要藍軍不團結「他空間就很大」。

◎霸凌組員 長榮開除郭芷嫣 工會聲援 不排除再罷工

桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣在罷工後因霸凌組員、餐點中加料等言論，昨遭長榮航空約談，並在今日上午的人評會中遭開除。工會則指出，如果此案遭勞動部不當勞動裁決委員會認定為不當勞動行為，那和平義務條款內的3年內不得發動罷工條款就失效。

◎川普貿易戰新苦主 美對法發起301條款調查

川普貿易戰下恐又有新苦主了！針對法國計畫向科技業者加徵3%的數位稅，美國總統川普下令，將根據「301條款」對法國此一措施展開調查，並可能藉此對法增稅或發動貿易戰反擊。

◎路透預估陸經濟增幅6.2% 創近30年新低

路透社10日最新調查結果顯示，大陸今年的經濟增長幅度將放緩到6.2％，為近30年來的新低。路透對大陸2019全年經濟成長的預測，接近北京政府設定的6至6.5％增幅的底線。

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(中時電子報)