蘇見信（信）推出新專輯《煉金術》11日在北京舉辦發片記者會，宣布正式加盟新東家何樂音樂。他身穿紫色西裝帥氣出場，表示這次捨棄原本嘶吼高亢嗓音，改以溫柔攻勢出輯，打趣：「我大概2、3年就會從野獸變『情』獸。」不過他對於19歲的女兒，向來展現溫柔、疼愛一面，從不管或過問女兒私事，讓她自由長大。

他至今沒有使用手機，為了與女兒關係更親密，會用臉書跟女兒傳訊息聊天，還特地辦私人IG帳號來偷追蹤女兒，「講到這就難過，我不能用自己的帳號來追蹤，不然她帳號就變不公開了。」意指只用私帳默默關注女兒日常，因擔心女兒發現是他後，會把帳號關成私人，他就無法看了。

而信與女友WeiWei愛情長跑約16年，11日恰巧是李榮浩向楊丞琳求婚成功，他一聽聞後，開心說：「恭喜！」被問及想邁入婚姻，跟女友求婚？他表示「都在一起這麼多年，就順其自然。」並分享日前與女友甜蜜赴斐濟度假，笑說：「斐濟很遠，轉機10小時，行李還慢3天才到，3天都穿同一套。」他與女友都愛旅行，皆是說走就走的類型，足跡遍布世界各地，女友IG充滿許多美照，他自豪是專業攝影師，但過去不愛幫女友拍照，現已習慣更練就出拍攝的好技巧。

此外，他分享籌備新輯過程，自我要求很高，不斷重新錄製，粗估花上百萬元的製作費，好友陶喆替他寫〈醒〉難度頗高，為了完美詮釋，特地調整生活作息、戒酒1周來唱，「嗓音好像回到20幾歲。」

在記者會上，他開心談到加入何樂音樂，因人和很重要，「總是要有個港口可以依靠，這個港又大又深又新，預算無上限」，預告新輯的8首歌皆會拍攝MV，誠意十足。他的師姐田馥甄特別錄製VCR祝福，兩人似乎特別有默契、有緣分，她說：「很開心，信加入何樂，一起成為太合音樂夥伴，我們好像很有同門的緣份，希望未來在音樂路上繼續同樂，越來越好，也祝福信新專輯煉金術，煉曲成金，狠耐聽。」而薛之謙獻祝福：「歡迎信成為太合音樂合作夥伴，祝信《煉金術》發佈會圓滿成功。」

(中時 )