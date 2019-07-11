今年3月間樹林佳園路三段某涵洞口傳出一起男子路倒死亡案，警方深入調查發現這起意外竟是件情殺案，新北地檢署11日依殺人罪嫌起訴持不明刀械刺死湯姓情敵的67歲男子戴千翔。

檢警調查，53歲的湯男和67歲的戴千翔素不相識，但戴某在去年9月間在樹林車站因故認識和湯男同居的阮姓賣菜女子後，經常打電話希望阮女和他交往，但阮女拒絕後也拒接電話，戴男最終發現到原來是有情敵存在。

今年3月25日中午12時許戴千翔騎乘機車行經佳園路3段99巷前時，發現情敵湯男騎車行經當地，雙方隨即發生扭打，戴千翔也抽出不明的鐵片朝湯男右胸刺下，導致湯男當場倒地不起，送醫後仍不治。

警方原以為是湯男騎車自摔倒致鐵片插入胸部致死，但調閱周邊監視畫面赫然發現，案發後戴男騎乘拼裝車離開現場，確認這起意外原來是件凶殺命案，並於29日在柑園橋下雞寮逮獲戴千翔。

戴千翔到案後否認有殺人犯意，並辯稱湯男看到他後向他叫囂「你今天穩死的」，還搶奪放在車前的鐵管，逼得他只好拿出撿來的鐵片防衛。戴某還說，最後是湯男自己「衝過來」，鐵片就這樣插入了他的胸部。

阮姓女子則證稱，戴千翔和他認識後每隔2至3天就去樹林車站找她，案發前還曾嗆說要殺害情敵湯男；法醫驗屍後則認為，湯男死亡方式為「他殺」，應非自己衝過來而遭鐵片刺胸死亡。

檢方認為湯男並非意外插中鐵片死亡，而是遭戴千翔趁機持鐵片刺死，11日依殺人罪嫌起訴戴千翔。

(中時 )