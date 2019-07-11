徐國勇針對有功人員，指示請警政署長陳家欽研究對於該破格升職的優良員警不能吝嗇，因他們是用生命在維護治安。（陳世宗攝）

內政部長徐國勇11日到刑事警察局中部打擊犯罪中心，頒獎表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」駁火有功人員，徐國勇除代表總統向冒險打擊犯罪員警深深兩鞠躬致謝外；指示警政署「獎勵從優從寬」、研究「破格升職有功員警」。強調員警是用生命、意志在維護治安，陪同的警政署長陳家欽點頭認同。

內政部長徐國勇與警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭等，11日下午到刑事警中部打擊犯罪中心，頒獎給查緝槍擊案犯陳宏宗專案34位有功人員；徐國勇更代表總統蔡英文與陳家欽二度向在場冒險打擊犯罪的辛苦的員警鞠躬致謝。

徐國勇指出，總統出國前特指示要對英勇員警給予鼓勵及肯定，這個事件有好幾位警察同仁都是搏命維護治安；對於獎金、獎勵該記功、該嘉獎都會處理，對於英勇冒險犯難同仁要從優、從寬、從速。他請署長研究對於該破格升職的優良員警不能吝嗇，因他們是用生命在維護治安。

針對「警察權益推動協會」希警察落實平常訓練。徐國勇說，從這次圍捕槍擊要犯行動可看到團隊精神與訓練是很紮實，民眾會提到鐵路警察李承翰事件，因在密閉車廂不確定因素複雜許多；未來會改雙警執勤，電擊槍部分也遵照總統指示，「要人給人，要錢給錢」，署長正採購電擊槍將優先提供給台鐵、高鐵及航空警察。

徐國勇強調，《警械使用條例》在一定狀況下，一定可使用，絕沒有限制警察使用；如果警察值勤故意妨害公務強暴、脅迫甚至動到警察身體，不必客氣，現行犯就應立即逮捕。我們應該要尊重警察執行公權力，治安是大家的；警察執行公權力是維護治安。

(中時 )