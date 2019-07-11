搭公車想補眠卻擔心坐過頭？新北市首創的手機預約下車系統，在公車即將到站時，透過手機震動乘客提醒下車，更自動亮起下車鈴，通知司機到站停車，成許多通勤族最愛；新北市交通局表示，15日起29條跨區幹線公車將全面啟用，提供民眾更便利公車服務。

新北市交通局去年將智慧科技引進公車服務，將虛擬App「Bus＋」與實體下車鈴整合，乘客點選公車路線、車號及目的地，或使用車內鍵盤輸入車內螢幕上的站位序號，即可完成下車預約。

交通局長鍾鳴時表示，眾搭乘公車有時不確定下車站是否快到了、或來不及、甚至是忘了按下車鈴而坐過站，透過手機預約下車，直接與公車互動，可避免坐過站或坐錯站等問題。

交通局表示，透過預約下車系統，預先提醒司機，更可避免公車司機急煞、緊急外切靠站等危險狀況，提供更安全的公車服務。

運輸管理科長林詩欽表示，手機預約下車服務系統將於15 日起將在29條跨區幹線公車路線全面啟用，29條跨區幹線分別為橘5、紅22、藍15、藍22、藍38、57、99、264、624、637、656、667、704、705、706、788、791、795、813、819、849、857、860、862、880、923、936、981、982。

交通局表示，民眾使用「Bus＋」App開啟藍牙，點選所搭的公車路線、車號及目的地站位，或使用車內鍵盤輸入車內螢幕上的站位序號，即可完成下車預約，公車即將到站前手機便會震動及出現訊息提醒準備下車，並自動亮起下車鈴，指示公車司機到站停靠。

(中時 )