當年飾演電視劇《3年B組金八先生》的小嶺麗奈。(取自日網)

前傑尼斯男團「KAT-TUN」成員、33歲男星田口淳之介早前因為涉嫌與女友小嶺麗奈在同居處藏匿大麻被捕，今(11日)此案於東京地方法院首度開庭，兩人對於起訴內容無異議，更突然在法庭上演了一齣「純愛劇」，小嶺麗奈落淚向男友求婚。最終兩人被檢察官求處6個月有期徒刑，結果將於30日宣判。

田口淳之介與愛情長跑12年的大5歲女友小嶺麗奈，因為違反大麻取締法被起訴，今日首度開庭，還一度希望旁聽審判的人太多，導致法院還得在日比谷公園發放「旁聽券」，持券才能入席旁聽。

而田口淳之介與小嶺麗奈果然也沒讓人失望，當場在法庭內上演了一齣純愛劇，田口淳之介突然告白「今後還是想跟小嶺交往」，讓小嶺麗奈聽完感動不已，淚稱3年前曾拒絕男友求婚，大讚田口淳之介是她有史以來見過最溫柔的人，「今後繼續交往的話我想結婚。」間接向男方求婚。

其實田口淳之介也坦承是從10年前因為工作壓力與人際關係吸毒，約莫每3日就會吸食一次。

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(中時電子報)