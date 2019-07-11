鐵警李承翰案後，海巡署長陳國恩有感而發，為幫助因公殉職的海巡同仁遺族，推動成立「海巡人員醫療照護基金」，11日前往探視去年執行海上救援時，不幸喪生的柯博承小隊長妻小，當場致贈5萬元慰問金，強調透過信託基金，會給予海巡弟兄永遠堅強的照顧。

陳國恩表示，李承翰案發後，海巡署上下同感哀悼，海巡署也針對同仁人力配置、裝備及教育訓練等面向，同步進行檢討策進，並因應6月21日修正的「海岸巡防法」， 海巡機關人員未來執勤時，準用「警察職權行使法」 規定，進行檢查、驅離、登臨作為可強力執行。

陳國恩也指出，「海巡人員醫療照護公益信託基金」日成正式成立，未來針對同仁因公涉訟案件，海巡署將給予最有力的保障與支持，陳11日探望柯小隊長遺族，對柯的英勇奉獻致敬，他也是海巡基金成立後，第一個施行的慰問對象。

海巡署為軍警文併用機關，依組織法規定，各類人員依其身分，有不同的照護制度。公益信託基金成立目的，在彌補目前有限的醫療照護及安置就養資源，其中海巡之友總會最高顧問葉國一，率先捐贈5000萬元作為基金應用 ，海巡署會將各界的善心妥善使用，讓海巡人員未來執勤時能勇於任事，再無後顧之憂。

(中時 )