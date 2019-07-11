高美館《移動與遷徙》展移師韓國京畿道美術館展出，圖為台灣藝術家安聖惠「夢與夢之間」系列作品。（高美館提供）

以藝術視角探究人類移動及遷徙的歷史軌跡的《移動與遷徙》國際當代藝術交流展，上半年度在高美館首展展出後，11日移師韓國京畿道美術館展出，以韓文主題《我們都離開家》(We all leave our home)呈現了人們過去與今日因追求夢想與面臨災難而離家的心境與故事。

《移動與遷徙》由台灣獨立策展人吳尚霖及京畿道美術館策展人金潤瑞共同策劃，邀請台韓兩地及國際藝術家19組22位藝術家的精彩作品參展。藝術家作品內容追溯台韓兩地因不同事件及歷史背景所發生的故事。同時也呼應台灣高雄及韓國安山兩個移民都市的社會現況。

高美館長李玉玲表示，「移動」讓人們走出熟悉的環境，也走進了世界。本次的參展藝術家來自部落、都市與鄉村，以不同的觀點，引領觀眾用不同的角度觀看世界。

台灣藝術家安聖惠、盧建銘於開展前進駐大阜島上的京畿道創作中心進行為期一個多月的駐村創作。安聖惠利用當地漁民使用的魚網、廢棄素材編織出她對大阜島的記憶及夢境續曲。盧建銘則踏查採集了大阜島上水溝中與台灣共有品種的植物，仿製一般韓國鄉間農人休息常見的平床，將各種植物群安置於平台上，展現對植物與移民的關注。

(中時 )