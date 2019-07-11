大陸高鐵建設，把重慶與香港之間的距離縮短了。重慶直達香港高鐵7月11日開通，車程只要七個小時半。在重慶西站發車時間8:20，終至香港西九龍站的時間15:57。人民日報報導稱，兩地高鐵開通，實現「早上重慶吃小麵，下午香港下午茶」。

綜合陸媒報導，重慶香港高鐵11日開通後，大陸聯通香港的高鐵車站增至58個。南寧至廣州、南寧至昆明和蘭新高鐵哈密至烏魯木齊等區段運行時間大幅壓縮，暑期高峰日均增加客運能力26萬個席位。大陸全國鐵路10日起實施新的列車運行圖，包括雄安新區白洋淀站在內的58個高鐵車站，安排高鐵動車直通香港。

11日早上7點半，重慶西站11號檢票口已經排起了長隊，大多數乘客都是來乘坐首發的重慶至香港的高鐵動車。 張女士拖著行李表示，「我看到消息後就馬上在網上搶了票。」這已經是她第二次去香港，但她依舊很期待此次旅行，更讓她期待的是這次高鐵的體驗，「二等座600多元錢（人民幣），比機票便宜了差不多一半。」

(旺報 )