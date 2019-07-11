韓聯社報導，南韓國防部副發言人盧在千11日在例行記者會上就聯合國軍司令部擬將日本列入出兵國的消息表示，日本並非南韓戰爭參戰國，因此不能作為出兵國活動。有關國家若要作為聯合國軍出兵國進行活動，必需與南韓國防部進行協商。

聯合國軍司令部出兵國是指根據1950年通過的聯合國安理會第83號、84號決議，若朝鮮半島再次爆發戰爭時，將再次派軍的16個國家。

目前美軍主導的聯合國軍希望日本加盟出兵國，在發生緊急情況時向朝鮮半島派遣兵力和裝備。目前，聯合國軍共有18個成員國，分別是南韓、美國、澳洲、比利時、加拿大、哥倫比亞、丹麥、法國、希臘、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、菲律賓、南非、泰國、土耳其、英國。這些國家將在半島發生緊急狀況時派遣兵力。

目前韓方從未與美國討論或考慮過日本加入出兵國。南韓國防部也已對德國參與聯合國軍司令部表明反對立場。

盧在千說，參與聯合國軍司令部的國家需根據韓方邀請，為支持韓方行使自衛權而派軍，派軍必須獲得韓方同意。而此次事宜沒有同南韓政府事先磋商並獲得同意，韓方已向德國提出反對意見。

(旺報 )