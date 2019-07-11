台北市政府鬆綁大彎北「商業宅」，提出繳回饋金就能「就地合法」方案，經地主、當地住戶強烈抗議，全案11日再次進入台北市都委會審查，新方案拍板通過，未來大彎北全區域皆允許「住商混合」，包括尚未開發的空地也受惠，就連回饋金也從每坪6.08萬降至每坪5.2萬，解禁無下限。

台北市都委會專案小組今年4月同意大彎北敬業二路以西、以東5棟既有違規建物，可直接「住商混合」，沒想到事隔不到3個月又改成全區合法。但商業住宅主要爭議是違法與價差，由於商業用地價格較住宅區便宜，因此房價比同區更低，台北市府數度退讓，頻頻下修回饋金額度，讓商業住宅就地合法，也遭外界抨擊違反公平正義原則。

都發局表示，新方案仍必須提到內政部都委會審議，才能公告實施，最快也要2年才有結果，但都發局坦言，若開此先例，恐怕南港、內湖等違法工商宅也可能循此方式解套。

地政局也指出，根據實價登陸的狀況，目前大彎北商業宅成交價格平均在82萬元，但合法區域樂群二路平均約120萬元，市府未來容許作為住宅使用，勢必將衍生大量住宅，衝擊房市可想而知。

但一向秉持「公事公辦」的台北市長柯文哲，突然在半年內大幅鬆綁大彎北，恰巧時間點逼近2020總統大選，遭質疑選前大放送。對此，北市副市長、都委會主席彭振聲今連聲說「不是，沒有、沒有，跟選前因素沒關係」、「柯市長大膽承擔前朝的缺失」，他指柯一直希望解決歷史共業，議會也多次質詢大灣北商業宅進度，才會選在此時放寬，與選舉無關。

(中時 )