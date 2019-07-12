鳳山位處高雄都會核心東側，隨著高雄捷運橘線及縱貫鐵路地下化完工營運，帶來鳳山地區翻轉發展的大好機會。高雄市都發局規畫以軍地改造、文資活化、軌道經濟3大驅力動能，帶動大鳳山及其周邊地區，發展成為高雄都會核心的新東區門戶。

高雄市都發局長林裕益11日說，鳳山是高雄人口最多的行政區，地方發展歷史超過300年，聚落形成特有的住商機能街巷，更隨處可見近代軍事文史痕跡，具有發展軍事觀光的潛力。都發局將以軍地、文資、軌道等3元素題材，推動大鳳山地區的發展。

未來鳳山都市規畫方向，將以優先協調軍方釋出閒置土地，進行改造，翻轉再生；同時也應盤點鳳山獨特的文化資產，予以妥善保存及活化；另外，也應利用縱貫鐵路地下化及捷運的便捷交通系統，以站區為核心，發展新商圈或都市更新，帶動鐵道沿線的經濟加值開發。

都發局都市規畫科長唐一凡說，衛武營藝術中心、大東文化藝術中心，串連鳳山縣城古蹟與舊街區，目前已形成鳳山藝術文化新廊帶；曹公圳與鳳山溪的改造工程，打造都市親水藍帶休憩空間。

此外，市府也不忘留存在地歷史，透過大學生根的社區營造模式，讓大學師生與在地居民合作，將太平新村僅存的早期維生工廠，改造為大陳故事館，重現庶民生活文史記憶。

(旺報 )