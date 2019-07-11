湖北省京劇院將於7月底來台，搶先於苗栗帶來《哭靈牌‧火燒連營‧白帝城》奚派名劇。（何冠嫻翻攝）

創立近50年的今年計畫於7月底在台北演出，然湖北與苗栗為友好關係，決定抵台後搶先於28日在苗栗帶來首場經典好戲。縣府規畫12日上午9點起於文觀局服務台開放免費索票，每人限索4張，索完為止。

湖北武漢為中國京劇的三大碼頭之一，其中「湖北省京劇院」更是湖北京劇的領軍，自1970年成立以來上演多齣傳統劇碼，深受全國各地觀眾好評。

苗栗縣與湖北省為兩岸友好城市，長期維持良性互動，於促進城市交流及帶動經濟發展等各方面，都有豐碩成果。今年湖北省京劇院終於首度以全團之姿來台演出，抵台後將先於苗栗縣中正堂進行首場表演。

縣府文化觀光局展演藝術科長巫宇軒表示，湖北省京劇院肩負鄂苗交流使命，為回饋苗栗讓縣民搶先欣賞，12日上午9點起於文觀局服務台開放免費索票，將於28日來經典奚派名劇，國際級的演出精采可期。演出詳情可至苗栗縣政府文化觀光局網站藝文資訊／演藝活動查詢。

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