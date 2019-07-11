南庄鄉公所推出「弱勢家庭微型團體傷害險」，為鄉內低收入戶及中低收入戶等412人投保意外身故、殘廢及傷害醫療險，總保費5萬8000多元獲國泰人壽全額支持，南庄鄉長邱梓增11日致贈感謝狀。

公所在國泰世紀產物保險公司支持下，推出「南庄鄉108年度弱勢家庭微型團體傷害險」，11日舉辦說明會。公所說明，投保對象以列冊低收入戶及中低收入戶、原住民等70歲以下居民，若遭遇意外身故最高可獲20萬元、意外殘廢則按程度比例計算，而意外傷害醫療保險則採實支實付型，被保人可憑醫療收據最高領得1萬元。

邱梓增表示，擔任村長時，常見弱勢民眾遭逢意外變故時，因無力投保，對於緊急醫療費、喪葬費用求助無門，因此擔任鄉長後，積極推動弱勢家庭微型保險計畫。他指出，原先是計畫編列預算送代表會審查，所幸先獲國泰保險大力支持，願意承擔今年5萬8000多元全額保費，並對國泰人壽以及立委徐志榮、陳瑩的支持與幫忙表示感激，未來在微型保險的幫助下可即時提供援助，為鄉內一大福音。

(中時 )