因兒子孫安佐涉恐攻被捕，神隱了15個月的狄鶯昨(10日)首度面對媒體，透露有3人在這段時間上節目指她溺愛，令狄鶯忍不住反批「沒有同理心」。同樣育有一個兒子的Ella，今出席活動被問此事，認為每個母親管教方式不同都須尊重，她的觀念是恩威並施，會給孩子看美好的事物，但也會讓他明白這一切得來不易。
狄鶯昨現身全力為兒子孫安佐緩頰，心疼解釋兒子只是說話被扭曲，88風災時孫安佐還一口氣捐出所有零用錢，以前他們總覺得為善不欲人知，現在才不吐不快，狄鶯更點名這段時間有兩、三個人上節目，拿她在臉書分享因兒子出國念書感到心痛的內容說嘴，批評她溺愛兒子過頭，狄鶯說父母對孩子深深的愛都是一樣的，對方可能沒有被愛過很可憐，也指這些人落井下石無同理心。
據《聯合新聞網》報導，Ella今出席代言活動，被問到因狄鶯引發大眾關注的教養問題，Ella指自己的觀念不一樣，每位父母都會想給孩子好的事物，但自己更要求兒子要懂得付出代價，也說自己不是管太多的母親，因希望兒子能有比較寬大的視野，不介意讓小孩到各地玩。
(中時電子報)
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