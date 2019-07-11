周湯豪今赴電台宣傳。（陳俊吉攝）

周湯豪（Nick）25日發行新EP《WHAT A LIFE》，首場宣傳通告11日來到「娘家」Hit Fm聯播網，原來他曾於2010年得到「只想聽音樂Hit Fm聯播網」員工證，是繼王力宏後第二位獲此認證的歌手，今活動象徵他「衣錦還鄉」！會後受訪聊到他之前親上火線回覆酸民留言，周湯豪表示未來會盡量戒掉這個壞習慣：「酸民的留言很刺眼，但之後會多花一點時間回覆喜歡我、支持我的歌迷！」

周湯豪新歌〈i GO〉上線當天遇到臉書、IG當機，2天點閱仍舊破百萬，他開心表示：「第一天看完點閱人數覺得有點安心，首播遇到大當機還有這樣的成績，很誇張！」〈i GO〉與他之前作品風格迥異，是華語歌壇少見的mumble rap（模糊饒舌），是否受之前參賽大陸節目《中國新說唱》影響，周湯豪說：「我本來就是創作人，有很多面相，時間對了，就會想做讓自己覺得爽的音樂。」

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