打通任督二脈！從台東市進入海濱公園，必須經過彎曲的小路，縣府爭取前瞻計畫2700萬元，打通四維路底違建、占墾的濱海地段，預計2個月後完工，可連結海濱公園、森林公園、湧泉公園等景點，營造為濱海綠廊，成為台東旅遊新亮點。

位於台東市四維路底，有數公頃長期被占用耕作及居住的土地，阻絕了公路與海濱公園的連結，縣府爭取2700萬元，推動「濱海綠廊營造計畫」，收回被占土地加以整理，預計2個月完成改善工程後，過去雜亂的景象，將完全改觀，

縣長饒慶鈴昨視察表示，相對於過去進入國際地標、海濱公園，必須經過彎曲道路及民宅，打通之後，視野變得更開闊，有了完全不同的景觀，接著還要進行草皮舖設，電桿移除等，未來連結森林公園、海濱公園、湧泉及國際地標等20餘公頃的海濱綠廊，可望成為台東必遊景點。

建設處長吳慶榮說，該地段原本有老人家長住，對於長年生活充滿不捨，導致地上物排除困難，縣府花費1000萬元發放拆遷補助費，並由專人溝通協調，終於完成拆除，讓工程得以繼續，預計2個月後可以完工。

建設處指出，四維路為市區唯一可連結海濱公園、森林公園的重要綠廊，開通後不僅能讓海濱公園的遊憩資源更完善，同時延伸四維路之藝文綠廊，將可帶動濱海地區環境及整體觀光發展。

(中時 )