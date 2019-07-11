台中市警局第四分局南屯派出所副所長邱量虔與同仁利用勤務之餘，至轄內裝設警示燈。（黃國峰翻攝）

LED太陽能爆閃燈，能於白天太陽能充電，天黑後能自動點燈，發出的藍、紅色燈光，遠遠看就像警車車頂的警示燈，希望能發揮嚇阻作用，降低犯罪及交通事故。（黃國峰翻攝）

民眾常因夜間視線不佳，加上行車速度常過快，而導致車禍發生，中市警局第四分局南屯派出所副所長邱量虔為此積極爭取民間資源，裝設「LED太陽能爆閃燈」於易肇事路口，獲得老字號犁記餅店長張仕宗認同，捐贈「LED太陽能爆閃燈」裝於危險路口，有效防制交通事故發生。

民眾夜間常因視線不良、車速過快、道路彎曲或坡度高低起伏過大，導致交通意外發生，中市警局第四分局南屯派出所副所長邱量虔統計轄內易肇事路段、治安熱點等處，尋求民間財力支持，資助在該路段裝設「LED太陽能爆閃燈」，獲得南屯犁記餅店長張仕宗的認同並捐贈。

獲得這批爆閃燈，南屯派出所副所長邱量虔即與同仁利用勤務之餘，至轄內裝設警示燈，由於LED爆閃燈裝有太陽能光電板，可於白天儲存電能，天黑後自動點燈，發出的藍、紅色燈光非常醒目，就像警車的車頂警示燈，讓用路人遠遠即能看到「爆閃燈」閃爍，而達到嚇阻的作用，以期防制治安、降低交通事故發生。

南屯派出所長周景彬呼籲，駕駛人行經裝設「爆閃警示燈」路口，應提高警覺放慢車速，也提醒夜間及清晨外出散步的民眾要穿著黃、紅色等顏色較鮮明之衣服，共創安全行車環境，全面降低交通事故發生。

(中時 )