福興南和休區結合農村再生，讓遊客體驗農事。（林柏樺提供）

通霄福興南和休閒農業區配合季節推出戶外田園饗宴。（林柏樺提供）

苗栗縣通霄福興南和休閒農業區參加行政院農委會主辦的107年度全國休閒農業區評鑑，搶進7區名額拿下模範獎獲得3萬元獎金，福興南和休區以「食農教育、低碳旅行」為主軸，開放民眾體驗農家樂，將農事結合行銷，推廣特色農產品，提升農村附加價值。

苗栗縣十大休閒農業區參加107年度全國評鑑，在93個休閒農業區中勇奪佳績，大湖薑麻園、三義雙潭休區雙雙拿下最高榮譽卓越獎，大湖馬那邦、西湖湖東及南庄南江休區獲頒茁壯獎；三義舊山線、公館黃金小鎮及通霄福興南和休區則榮獲模範獎。

福興南和休區結合農村再生，範圍遍及通霄鎮南和、福興、城南等3里，曾獲選十大經典農漁村怡然樂活類首獎，以金果園、綠牧場、稻米、桐花等4大特色聞名，鎮公所農業課指出，今年休區以食農教育為主軸，首度邀請附近學校踏入田間體驗農事，另規畫賞螢行程及採果活動。

樂活通霄休閒農業發展協會總幹事林柏樺表示，休區兼顧一、二、三級產業，友善農作外，採收的農產加工為創意伴手禮，由於區內腹地廣大，擁有3家休閒農場、10家特色民宿，目前致力推廣「家庭農園」，讓遊客用餐能使用民宿自行種得作物，另配合四季推出套裝行程，其中戶外田園饗宴讓都市人最嚮往。

林柏樺說，去年休區評鑑拿下特優，今年經神祕客來訪，評審委員看見休區正在轉型，光靠單一牧場的知名度無法提升整體區域發展，於是休區開始運用橫向連結，將各個觀光點串聯起來，並邀請古道志工協助，致力開發生態旅遊，保持遊客的新鮮感。

(中時 )