這棟超狂建物，原始鋼筋混凝土有五樓高，近日再以鋼骨建築加長、並加高至七層樓，因屋主未出面，無法得知其用途。（謝瓊雲攝）

超狂違建？彰化員林大道與豐年路口一棟5樓高透天厝，近日被民眾發現以鋼骨建築層層加大，樓地板面積增加一倍，引發網友在社群熱烈討論；員林市公所指，建設課將進行查測，認定違規事實範圍，再報請縣府建設處查處。

嶄新5層樓高、鋼筋混凝土RC建築，外層卻被鋼構層層包覆，前後加長、還往上加高2層樓，路過民眾將照片貼上臉書社團，有網友笑稱「開啟變形金剛模式？」也有人說「真是無所不盡其極。」記者實地到現場查看，因屋主未出面，不知未來用途，工人僅稱依設計圖施工，不清楚有無申請通過建照。

根據了解，這棟建物鋼構增建到7樓共1050平方公尺，約317坪，建築物變長又變高，樓地板面積增加一倍，員林市公所建設課已派員至現場了解，要求暫停施工。

建設處使用管理科長趙本弘指出，該建物執照登記為5層樓，樓地板面積能蓋504.18平方公尺，約152坪為合法，目前確定鋼構確定尚未申請建照，若建物未達建蔽率60％、與容積率180％上限，仍可申請補照。

員林市公所建設課長賴冠宇表示，該建物位處都市計畫範圍內，由縣府建設處核發建築與使用執照，11日已派員完成查測，並將資料呈報縣府，由縣府釐清違建的範圍並排拆。

(中時 )