全聯行銷協理劉鴻徵（左起）、執行長謝健南、營運長蔡篤昌昨同慶PX Pay下載破200萬。（郭家崴攝）

全聯上月慶祝PX Pay下載破百萬，門市活動吸引消費者搶刷。（全聯提供）

超市龍頭全聯全台近千店，5月24日發表PX Pay以來，2周下載量破100萬、6周達210萬，相當於全台有1╱10人下載，比預期快3周達標，現有下載數及用戶數都登上台灣行動支付前3大。全聯執行長謝健南表示，來客、平均客單都增加，再加上現有985店至年底要破千店，可說是全方位「全壘打」！

1.5個月來，PX Pay下載數僅次於LINE Pay、Fami Pay；PX Pay用戶數124萬，超越街口支付120萬，直追LINE Pay 590萬。明（12日）起至14日限期使用PX Pay儲值金支付滿100元送200點再衝刺，目標年底拚500萬下載量。

根據全聯觀察的十大驚奇現象，最有趣的是「婆媽刷贏年輕人」，40歲以上使用者超過60％，其中50歲以上就有26％，可見婆媽鐵粉超給力；另，30歲以下會員從原有9％增為20％，等於老少都捧場；也因省去找零、給發票，結帳時間快1倍，讓店內「請支援收銀」擴音成為絕響。

全聯動員全台營業人員比賽下載量拿獎金，成功以地毯式推廣，勝過數位廣告推播，曾有百間門市限期3天下載使用送衛生紙，期間業績暴衝到增加94％，可見威力。PX Pay促使來客攀升、年輕會員倍增，平均客單從280元增為391元、成長2成。

目前下載會員中有32.4％綁定8大信用卡，等於平均1人綁1.4張卡，目前PX Pay綁定一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦信用卡的總綁卡數約85.3萬，即將衝破百萬張。現有整體非現金支付占比已爬升至33.5％左右，較去年同期增加8.3％。

(中時 )