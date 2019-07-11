IDF戰機機械故障迫降 影響8班次民航起降 18:352019/07/11 中時 楊佳穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍1架IDF戰機今天下午傳出迫降清泉崗機場，而空軍司令部傍晚也透過新聞稿表示，清泉崗基地一架IDF型戰機（編號1436號），下午3時59分執行例行性訓練返場，發生機械故障，但飛行員即時發現，緊急處置得宜，戰機於下午5時安全降落。 空軍也說，詳細原因正由專案小組實施調查中，期間影響民航起降計8個班次，敬請國人體諒。 (中時 ) #戰機 #空軍 #機械 #機械故障 #清泉崗 也許您會感興趣 推薦閱讀 暴風添威 瑞典加入英6代戰機計畫 10:452019/07/07 軍事 藝銅來三重 吳宗霖空軍一村開展 04:102019/07/08 地方新聞 台灣機械設備 6月、上半年出口均衰退 20:552019/07/08 財經 機械業受匯 出口衰退減緩 04:102019/07/09 財經要聞 美承包商首次曝光打造F35高科技機身影片 20:322019/07/09 軍事 國安等級 美建造超級地堡儲存AIM260導彈 23:492019/07/09 軍事 黑貓中隊特展 魏誠話當年 08:072019/07/11 兩岸 美太空飛機X37B首次被拍到軌道飛行照 23:212019/07/10 軍事 全球最貴戰機 美B-2第1 陸殲-20第5 04:092019/07/11 焦點新聞 快訊》IDF戰機起落架故障 緊急迫降清泉崗 18:072019/07/11 社會 政治熱門新聞 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ - 政治 國民黨初選結束了？黃暐瀚提寓言故事給忠告 - 政治 台灣成兩世界 韓黑覺悟：韓真的會贏！ - 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 - 政治 罷韓老闆PO文道歉？他稱已違法 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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