空軍1架IDF戰機今天下午傳出迫降清泉崗機場，而空軍司令部傍晚也透過新聞稿表示，清泉崗基地一架IDF型戰機（編號1436號），下午3時59分執行例行性訓練返場，發生機械故障，但飛行員即時發現，緊急處置得宜，戰機於下午5時安全降落。

空軍也說，詳細原因正由專案小組實施調查中，期間影響民航起降計8個班次，敬請國人體諒。

(中時 )