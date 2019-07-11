家扶夏令營帶領學員體驗石虎米田區農事，將生態保育觀念從小紮根。（巫靜婷攝）

夏令營學員拿起刀具賣力收割石虎米。（巫靜婷攝）

夏令營學員拿起刀具賣力收割石虎米。（巫靜婷攝）

收割後的石虎米需放入手動打穀機，考驗學員手腳並用靈活度。（巫靜婷攝）

收割後的石虎米需放入手動打穀機，考驗學員手腳並用靈活度。（巫靜婷攝）

夏令營學員體驗做稻草人。（巫靜婷攝）

夏令營學員體驗曬穀。（苗栗家扶提供）

學員享用割稻飯。（苗栗家扶提供）

夏令營學員體驗稻草DIY。（巫靜婷攝）

炎夏日酷熱難耐，漫長的暑假是忙於生活的爸媽最頭痛的時候，苗栗家扶為協助受助戶減輕單親或隔代教養的照顧壓力，9日起連續4天辦理夏令營，11日與苗栗縣自然生態學會合作，前往通霄楓樹社區了解石虎議題，讓學員體驗收割石虎米、享用割稻飯、製作稻草人，共同關心生態保育。

家扶夏令營以「環保、生態」為主軸，由18名靜宜大學社工系社服隊及3名育達科大健康照顧社工系學生共同籌畫，共74名國小4到6年級扶助學童參加，活動安排廢棄保特瓶DIY收納盒、玩具等提倡環保的重要，11日前進石虎出沒地點，了解石虎棲地與生活習性，讓學員深植友善共存觀念。

社工督導劉旻悅指出，運用在地條件與環保議題結合，學員體驗農事辛苦，更加珍惜每項食材與資源，透過友善環境導覽，將保育概念從小紮根。學員拿起刀具揮汗體驗割稻，割完的稻作再進入手動打穀機把籽粒與莖稈分離，考驗他們手腳並用的靈活度，學員們大嘆「當農夫真的好辛苦！」。

自然生態學會理事長林錦坤表示，石虎米近年開放契作，利用友善耕作的態度對待土地，學會承接林務局林業計畫進行田間監測，觀察到石虎田區生態十分豐富，除了淺山動物，食蟹獴的出現最讓人驚喜，也間接幫助石虎米推銷2000多斤的稻米銷售。

林錦坤說，石虎米團隊今年與藍鵲茶合作，將相關營收的3％至5％捐給保育協會從事在地雞舍防治作業，目前有近10名農友加入契作，種植面積共約2甲多，期盼政府多鼓勵友善耕種，加強認識與認同，而石虎米收割前均會進行檢測，購買者有保障，同時對生態維護盡一份心。

(中時 )