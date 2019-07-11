鴻海公司汽車事業群電子產品處蔣姓前副總經理酒後向下游廠商吹噓能以員工優惠價購得IPHONE6、IPHONE6 PLUS手機，實則，要求第三方代理商多給10％的佣金，拿部分佣金29萬5000元給藍姓下屬，作為貼補優惠購機方案的差額，藉以行賄廠商，餘款26萬7500元蔣則佔為己有，士林地檢署偵結，依背信罪提起公訴。

蔣姓前副總在2013年3月進入鴻海公司任職，並擔任子公司鴻富錦精密工業（深圳）公司法人名義代表，2014年委由廠商開發無線通訊系統、無碟DVD系統，並依照慣例交由第三方公司付款，而代理商可抽取10％的佣金利潤。

蔣在一場飯局當中向廠商吹噓，鴻海幫蘋果電腦代工，可以用7成的市價購得新機，開放員工優惠購機，廠商的員工因而趨之若鶩，紛紛表示有購買的意願，實則沒有這回事情，但蔣擔心謊言被戳破、顏面掃地，轉而向連姓代理商多要10％，總共20％的佣金，蔣拿到56萬2500元現金後，其中29萬5000元交給藍貼補優惠購機的差額。

鴻海公司直到2016年3月卻因合約進度落後，內部稽核人員發現，明明行情是10％佣金，為何多給代理商10％，才查出蔣信口開河答應廠商，實則沒有優惠購機一事。檢察官認為，蔣第一次偵訊時否認收受56萬多元，至今仍未賠償鴻海損失，請求法院從重量刑。

(中時 )