鄭文燦在威爾遜中心演講

桃園市長鄭文燦10日在美國被問及被蔡英文總統徵詢出任副手一事時表示，「這個事情沒有發生」。雖然鄭文燦一直以來對其政治生涯規劃多持保留態度，但是從他在華盛頓的演說主題集中在兩岸關係、台美關係及美國印太戰略上，外媒認為充分反映出鄭文燦政治視野與未來的總統格局。

鄭文燦在4個月內2度訪美恰逢蔡英文11日在紐約過境，鄭文燦亦將從華府抵達紐約。外媒報導稱，鄭文燦表示其本人在紐約沒有公開行程，而蔡英文的的行程則應由總統發言人表述。當被記者問到會否答應擔任蔡英文的副手時，鄭文燦表示：「這個事情沒有發生」，他會支持並尊重蔡英文選擇的副手。

鄭文燦（左）在民進黨總統民調初選公布蔡英文（右）勝出後，發文力挺蔡英文。（圖／甘嘉雯翻攝）

雖然語帶保留，但外媒認為從鄭文燦在訪問華府智庫「威爾遜中心」(Woodrow Wilson Center)時發表的演說中可以看出鄭對未來政治生涯規劃有更大的視野與格局。

他在演說中表示，香港的「反送中」運動是其歷史發展的重要轉捩點，在台灣則形成「挺台灣，保香港」的氣氛。「香港人而言，一國兩制已經破產，「兩制是假像，一國才是真實的」，而一國兩制在台灣「完全沒有市場」。

英國廣播公司(BBC)報導說，鄭文燦的演說標題是「台灣民主以及自由開放的太平洋」，他以「中國威脅」開篇，論述美中角力之間台灣的經濟策略、兩岸政策與台灣在美國印太戰略中的角色，演講內容遠遠超越了市長視角，甚至帶著總統的格局。

近期民調顯示，台灣六都市長之中，鄭文燦的施政滿意度最高，支持度高達70%。鑒於鄭的高聲望，桃園市長很可能不會是他政治生涯的最高峰。先前鄭多次被問及有關出任蔡英文副手一事，他也輕鬆地答稱：「我姓鄭，當副的不太好。」被問及是否有意參加再下一次的2024年總統大選時，鄭文燦也巧妙回答：「媽祖還沒給我報夢」，暗諷了正在競選的郭台銘。

報導認為，毫無疑問的，鄭文燦頻繁的訪美行程，將為他政治生涯未來更上一層樓，在華府打下更紥實的基礎。

(中時電子報)