味全龍11日舉行新人加盟記者會，公布狀元劉基鴻簽約金高達590萬，另有20萬訓練費，而目前龍隊透露，選秀會選進28輪、32人中，已和15位選手簽約，若全簽下會遠超過原本預算，總金額上看4000萬。

除了劉基鴻外，朱祥麟、洪瑋漢、劉宇鈞、林驛騰、陳良志、李宇翔、張皓緯共8位球員皆參加本次加盟記者會，目前已簽下約半數新人，不過距離全數簽下的目標還有一段路要走，例如首輪第六順位被選中的徐若熙就尚未達成共識。

吳德威領隊表示，「味全龍的初衷是讓更多人能夠有機會挑戰職棒，一定會提供符合市場行情的簽約金，甚至對標過去三年，提供比過往更優厚的條件。」龍隊提供球員保障薪資，一軍月薪10萬，二軍至少也有5-6萬，希望球員能更努力競爭上一軍的機會，而一軍薪資相對其他4隊來說確實較好。

不過因為是新球團加入，因此這也是中職史上首次選秀會選到28輪，吳領隊強調10、15輪後是否有簽約金是沒有前例可循，因此依照業界標準，雖沒有提供簽約金，但球團盡力提供後段輪次選手不錯薪資條件，且能在龍隊上一軍的概率遠遠大於其他球隊，想要挑戰一軍10萬月薪並非難事。

吳領隊也提到，「現在遇到有後面輪次的選手要求天價的簽約金，希望球員能想打棒球的初衷，也想想能進職棒窄門是否重要？」

(中時電子報)