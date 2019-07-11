夏日炎炎，玩水消暑成為大小朋友玩水必備行程！北市體育局推出「瘋狂一夏玩水趣─大佳來划船」親水體驗，無論是水上腳踏船、 休閒竹筏，還是大型SUP立槳式浪板通通有，

每周末於大佳河濱公園大直橋登場，可一路玩到8月25日，歡迎大小朋友揪團玩水趣！

體育局長李再立表示，今年體驗的項目有6種，除了首度推出的水上腳踏船，另有適合個人操作的SUP立槳式浪板、兩人操作的獨木舟，以及團體可一起參與的大型SUP立槳式浪板、龍舟、茅草造型的休閒竹筏。

此外，活動也特別為7歲以下兒童準備釣魚和繪畫等體驗，歡迎民眾揪團到大直橋下體驗新玩法，現場也安排救生衣、救生船艇及救護車等安全維護措施，民眾可安心體驗水上活動。

活動採網路預約免費報名，並於現場報到時出示身份證明證件，每人一天最多體驗2項活動，詳細活動內容可上「瘋狂一夏玩水趣」網站查詢。

(中時 )