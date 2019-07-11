關心學子校園安全，台中市藍營立委沈智慧與市議員，11日會同市府單位至台中一中校園進行會勘，針對每逢大雨校園積水、校內未裝設天然瓦斯管線等問題討論，要求相關單位研擬改善計畫，盡快施工。

台中一中校長陳木柱說，雙十路、精武路因無大的排水系統管線設置，每逢大雨，校內連接外面排水系統宣洩不及，導致校園積水，還有病媒蚊孳生問題；家政教室、學生盥洗、溫水游泳池等，除了使用桶裝瓦斯及熱棒系統，相當耗電、不便利，希望全改用天然瓦斯。

水利局副局長韓乃斌建議，學校提供淹水照片，並檢視周遭雨水下水道及排水聯絡道，提報校園周邊淹水改善事宜提出規劃。沈智慧允諾，爭取中央預算補助。欣中瓦斯建議校方，瓦斯管線規劃從雙十路或一中街連接到校區。

立委沈智慧說，台中一中成立迄今逾百年，學校部分設備老舊應更新，相關單位盡力維護校園師生安全，目前適逢暑假，盡快辦理淹水及能源問題，盼在9月新學期開學前完工，提升教學環境品質。

(中時 )