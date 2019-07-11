IDF戰機迫降清泉崗機場 航班起飛受影響 19:102019/07/11 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 IDF戰機11日下午5時許傳出疑似爆胎，迫降在清泉崗機場，致影響台中國際機場航班起降。台中航空站主任張瑞澍指出，大約4至5航班受影響，晚間6點時，機場已恢復正常起降。 空軍司令部表示，清泉崗基地1架IDF型戰機（編號1436號），下午3點59分時執行例行性訓練返場，因發生機械故障，飛行員即時發現，緊急處置得宜，戰機已於下午5點時安全降落，期間影響民航起降計8個班次，詳細原因由該部專案小組實施調查中。 (中時 ) #機場 #航班 #影響 #清泉崗 #戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸日系客戶力挺 廣華-KY Q2營收季增7％ 18:592019/07/09 財經 美承包商首次曝光打造F35高科技機身影片 20:322019/07/09 軍事 《業績-其他》訂單短期遞延影響，旭然第2季營收略滑 08:192019/07/10 財經 大陸6月CPI同比上漲2.7% 漲幅與上月相同 11:522019/07/10 財經 《熱門族群》營收皆雙衰，台塑四寶6月鬱卒啦 16:312019/07/10 財經 美元指數強彈 非美貨幣趨貶 20:122019/07/10 財經 全球最貴戰機 美B-2第1 陸殲-20第5 04:092019/07/11 焦點新聞 罷工影響層面廣 觀光業6月營收一片衰退 10:552019/07/11 生活 陸發改委：貿易摩擦對輕工業影響總體可控 11:192019/07/11 財經 快訊》IDF戰機起落架故障 緊急迫降清泉崗 18:072019/07/11 社會 生活熱門新聞 郭芷嫣遭長榮開除 打包動作曝超慘下場 - 生活 郭芷嫣被開除 長榮航空最大股東說話了 - 生活 快評》 空服員工會 害慘郭芷嫣 - 生活 郭芷嫣被fire了！長榮航空完整說明在這 - 生活 - 中時 郭芷嫣遭爆台大醫畢業 網起底真相曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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