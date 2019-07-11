IDF戰機11日下午5時許傳出疑似爆胎，迫降在清泉崗機場，致影響台中國際機場航班起降。台中航空站主任張瑞澍指出，大約4至5航班受影響，晚間6點時，機場已恢復正常起降。

空軍司令部表示，清泉崗基地1架IDF型戰機（編號1436號），下午3點59分時執行例行性訓練返場，因發生機械故障，飛行員即時發現，緊急處置得宜，戰機已於下午5點時安全降落，期間影響民航起降計8個班次，詳細原因由該部專案小組實施調查中。

(中時 )