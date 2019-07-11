藝人楊丞琳和李榮浩穩定交往4年，今（11日）男方選在34歲生日這天向楊丞琳求婚成功，並曬出兩人牽手照，開心向大家報喜，而楊丞琳稍早也首度發聲，感謝眾人的祝福，流露成為準人妻的喜悅。
李榮浩今早曬出和楊丞琳的貼臉親密合照，以及兩人牽手秀出婚戒的照片，宣布：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我！」受到許多祝福，而楊丞琳在傍晚時，也終於針對喜訊發聲，她在臉書、IG秀出同張牽手婚戒照，並在微博轉發未婚夫的貼文，寫下：「每一位朋友的祝福，我們都收到了，謝謝你們！」
(中時電子報)
藝人楊丞琳和李榮浩穩定交往4年，今（11日）男方選在34歲生日這天向楊丞琳求婚成功，並曬出兩人牽手照，開心向大家報喜，而楊丞琳稍早也首度發聲，感謝眾人的祝福，流露成為準人妻的喜悅。
李榮浩今早曬出和楊丞琳的貼臉親密合照，以及兩人牽手秀出婚戒的照片，宣布：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我！」受到許多祝福，而楊丞琳在傍晚時，也終於針對喜訊發聲，她在臉書、IG秀出同張牽手婚戒照，並在微博轉發未婚夫的貼文，寫下：「每一位朋友的祝福，我們都收到了，謝謝你們！」
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