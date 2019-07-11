新北市創新學習中心暑假推出「科學玩具自造王」展覽，邀請「科學玩具自造王」作者、玩具實驗室的創辦人金科杰帶來從未曝光的巨型科學玩具。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市創新學習中心暑假推出「科學玩具自造王」展覽，邀請「科學玩具自造王」作者、玩具實驗室的創辦人金科杰帶來從未曝光的巨型科學玩具，以及40多種電子互動玩具，另外，還有多場工作坊，由金科杰授課，帶領孩童化身小小創客，親自動手做玩具！

青少年圖書館「科學玩具自造王」展覽至8月25日止，將首次曝光金科杰利用碳纖維管、玻璃纖維及鋁架製成，高達2公尺的燈光摩天輪，正面裝設超過300顆全彩LED，透過內建的控制器還可調整燈光效果和旋轉速度，是最酷炫的科學玩具。

值得一提，燈光摩天輪非常適合IG拍照打卡，歡迎大小朋友放下手機，一起來看展覽，學科學，做玩具。另外還有壓克力光劍、音樂旋轉木馬、扭蛋機、指尖陀螺等玩具。

新北市立圖書館表示，金克杰從小就愛動手做玩具，是各種比賽、展覽的常勝軍，2014年更受邀參展義大利米蘭設計師週，讓自己的作品「3D列印遙控機器人」跨越國界，分享給不同國家的人們。

7月21日「電動紙相撲工作坊」將教小朋友利用科學原理與簡易素材，自己做出超趣味電動紙相撲，限國小二年級以上參加；8月11日「POV四葉草指尖陀螺工作坊」教大家玩指尖陀螺，同時還可以學科學原理與程式設計，限國小五年級以上參加，即日起報名，詳情可至新北市立圖書館官網查詢。

(中時 )