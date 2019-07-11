長榮航空空服員郭芷嫣遭開除，發動罷工的桃園市職業空服員工會今(11)日召開記者會，力挺郭芷嫣尋求法律救濟，同時也透露她接受懲處時的心情。至於長榮航空的懲處是否為秋後算帳，工會將與當事人及律師討論後，決定是否向勞動部提上訴認定。

自由時報報導，工會理事段嘉蕙表示，今天陪同郭芷嫣參與長榮航空人評會會議，她透露郭芷嫣的line群組已建立7、8年，群組成員都是同期長榮組員，對郭芷嫣來說是安全的發言空間。

段嘉蕙說，日前網路流傳的截圖卻遭移花接木，工會雖提供完整截圖證明郭芷嫣沒有霸凌意圖，但長榮仍認為對話已引起社會大眾恐慌，影響公司名譽。

段嘉蕙透露，對於長榮祭出的懲處，郭芷嫣當下表現很冷靜，並未多言，在公司辦理離職手續後，目前她正與家人在一起。

工會認為，郭芷嫣遭解雇的懲處，是長榮航空放大檢視員工私下言行，這是否為秋後算帳，非工會所能片面認定，工會將與郭本人及律師討論後，決定是否向勞動部提出上訴。

長榮解雇郭芷嫣的鐵腕行為，有些網友這樣看，「不用麻煩勞動部，去機場登機時跟大家說你要給機長加料，看看航警會不會先把你抓起來。」、「當事人要想清楚，是否要繼續被工會牽著鼻子走？長榮報案的事結案了嗎？如果報案人不結案，當事人要去跑法律程序」。

(中時電子報)