新北市長侯友宜的「安居樂業」北歐之旅，11日抵達首站芬蘭，由台駐芬蘭代表程其蘅陪同參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園，了解當地共融式遊具設計，並實際體驗。侯表示，打造全齡共融公園是市府重要政策之一，將汲取國外的創新經驗，帶回新北市推動。

新北市府表示，該園設施是由Lappset共融式遊具公司製造，專案負責人Ms. Janita Rousu在場向侯友宜介紹設施設計理念，希望刺激年長者運動，讓他們活得健康長壽，並透過訓練適應日常生活。

侯友宜說，芬蘭高齡者平均臨終前二週才躺在床上生活，提升老人健康作法可有效延緩衰老期，新北市希望引進這種觀念，透過簡易的「動健康」，讓老人家多走出戶外。年長者運動增進健康後，久了成習慣，進而也會提升生活品質。

侯說，在高齡化趨勢下，公園應規劃成為老少咸宜的休憩場域，讓所有年齡層的市民都可在其中找到適合的遊玩方式。

民政局長柯慶忠說，新北人口密度較高的傳統都會區像是板橋、新莊、五股、三重等地，因發展較早，多數公園設施已達使用期限，且簡易的遊具及體健設施無法滿足多元全齡需求，市府2017年起與NGO、公民團體及專家學者共同推動公園遊戲場興闢及改善，去年底已完成55處公園特色或共融遊戲場，未來2年內預定還要完成28處，將借鏡國外成功案例，提供市民更多休閒及遊戲場域。

(中時 )