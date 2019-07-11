1986年發生的烏克蘭車諾比核災，堪稱是史上最嚴重的核事故。烏克蘭總統澤倫斯基10日為斥資近15億歐元（約台幣524億元）興建的核電廠外圍巨型防護罩，舉行揭幕儀式。他同日簽署法令，啟動核電廠外區域的水道、綠色走廊和檢查站興建計劃，打算將它打造成正式旅遊景點，開放予公眾參觀。

澤倫斯基在儀式上表示，車諾比核災一直是烏克蘭的污點，而現在是時候改變它。他宣布將在未來向世界開放該區，取消禁止拍攝的限制，並引入電子售票系統，以打擊官員向遊客收取賄款的情況。雖然該區的輻射水平比正常為高，但每年仍有數千名遊客到訪當地參觀。

至於該座耗時9年興建的防護罩，旨在把4號核反應爐內的反應爐核心，以及200噸重的高度放射性物質封閉起來。防護罩的總重量達到3.6萬公噸、長257公尺、高108公尺，被官員形容為陸地上最大的可移動建築。整個防護罩計劃耗資22億歐元，由歐洲復興開發銀行（EBRD）管理、來自45個國家的資金贊助，其中烏克蘭出資約1億歐元。

(中時 )