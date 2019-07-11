有網友日前搭公車時，發現一名年輕少女遭到旁座的背心男子撫摸、親吻性騷擾，而少女旁疑似家人的婦人坐在隔壁，卻不為所動甚至制止少女離開，還動手打罵。全程都被一旁的網友全程目擊，網友懷疑這可能不是單純的性騷擾事件，可能牽涉家暴與性侵。這名網友在《爆料公社》與《Dcard》PO文，表示希望有認識他們的人能協助向社會局通報，而網友下車後也立即向幾警方報案，大溪分局警表示，原來同車這3人是前妻與前夫的關係。

網友指，7月9日晚間9點多在中壢開往大溪的5098公車上，一名少女被旁座位穿背心男子，不斷撫摸強吻性騷。期間少女試圖一人逃下公車卻遭到背心男子一把抱住拖回座位，少女似乎有氣無力的呢喃著「不要...我..不要睡覺...你們兩個自己睡....」等語，而一的婦人，不但沒有保護她還拖著掙扎想逃下車少女，打罵「妳現在是頭殼壞掉嗎？」，而背心男也在旁幫腔「對啊，我對妳這麼好，你就忍耐一下阿。」原PO強調，背心男講話期間，一直抱著那少女，而女孩垂下頭，似乎已經放棄逃生的念頭，她顫抖著身軀，眼神卻早已渙散...背心男當時還說「其實啊 我們並不一定要結婚，你看我們這個樣子不是很好嗎？」

原PO表示，那時，聽到些許爭執聲，原以為只是一般的家庭紛爭，但三人拉扯才引起他的注意。熱心的原PO也在下車後立馬報了案，很快的，警車也馬上去尋找公車的蹤跡只是人早已下車了。

當時大溪警分局當時接獲民眾報案時，出動警網攔停到公車，但是3人均已下車，無法了解。目前警方也正積極調閱路口監視器比對調查，警方稍早已經握最新消息，原來公車上同座的兩名女子均是背心男子的前妻！一名年長一名年輕，均已成年。

(中時電子報)