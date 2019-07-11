味全龍在選進32位新龍將後，立刻要「越級打怪」，8月中開訓後，立刻邀請古巴隊在10月底來台和龍隊展開熱身賽，為味全龍回歸中職的第一戰，除此之外吳德威領隊透露球團與澳職、南韓、日本等國都有交涉，目標11月底能打亞洲職棒冬季聯盟。

被稱作「紅色閃電」的古巴隊，連中華隊都常常討不到便宜，龍隊預計在10月26日、27日，在古巴國家隊前往韓國進行世界12強賽前，邀請古巴隊先來台灣與味全龍隊進行熱身賽。

8月17日味全龍將要在斗六進行開訓，據了解味全龍透過棒協牽線，斥資300萬元權利金，並與台灣行銷公司達成共識，將在10月底與古巴隊進行對抗賽，接下來則是11月初澳職阿德雷德鯊魚隊來台訓練時，屆時也會安排比賽，而11月底的冬盟，則是要經過補強，直到聯盟認為實力足夠後，才有機會參加。

而除了古巴與澳職，吳德威領隊透露，「球團還規畫與日本、韓國等進行交流賽，不過還不能公布是哪隊，預計明年春訓能進行比賽。」

(中時電子報)