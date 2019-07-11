藝人王思佳前年遭伏姓業者爆料，收取30多件總價值高達12萬元的服飾，卻不幫忙PO網宣傳，無疑在穿「霸王衣」，王憤而提告指控伏女假爆料，還私下將代言照PO到IG，侵害她的肖像權，伏女也反告王思佳濫訴，損害業者名譽；新北地院今審結，認定伏女擅用王思佳照片，須賠償6萬5000元。

某週刊2017年接獲伏姓業者投訴，與王思佳合作業配，但王2年來免費拿了30多件衣服、包包、鞋子，總價值高達12萬元，卻多次以工作忙碌、籌辦婚禮等理由推託，從未依約PO照宣傳，要她PO臉書、她卻PO微博，請她PO微博、她又不PO，業者要求退回商品或按價賠償也遭拒絕。

王思佳憤而提告並駁斥，藝人都有經紀合約在身，在臉書PO文代言商品或照片有抽成規範，伏女相中她的知名度前來協商贊助，考量伏女創業艱辛，免費幫她在微博PO穿搭照並標註連結，代言後也確實增加伏女業績，伏女還曾傳訊表示感謝，表明希望王的粉絲繼續回購商品。

王思佳澄清，伏女向週刊不當指控她穿霸王衣，嚴重損害她身為藝人名譽，且事後發現伏女將13張代言照，未經同意PO在私人IG宣傳，違反當初約定授權範圍僅為官網、微博，侵害她的肖像權及人格權，求償36萬5000元。

伏女反駁，雙方口頭約定，每挑一件衣服或商品，就必須在臉書PO文曝光一次，採非置入性行銷方式，間接讓網友點擊賣家的銷售網址，但王思佳前後共取了50多件衣服、包包、鞋子等，總價值高達12萬餘元，卻以工作忙碌、籌辦婚禮等各種理由推托，未依規定沒幫忙PO文曝光。

伏女說，最誇張一次，某年準備搶攻大陸「雙11」、「雙12」商機，懇求王PO照到微博宣傳，但王再次以工作忙碌為由推諉，導致業者虧損慘重，甚至倒閉。

伏女指控，王明知爆料屬實還濫訴，要求業者無條件公開道歉，不斷寄發律師函揚言威嚇，開2次直播重傷業者名譽、信譽，塑造成奸商形象，導致之後沒有藝人、網紅敢來洽談合作，反訴要求王思佳賠償36萬5000元。

至於PO代言照到IG宣傳一事，伏女辯稱，王思佳是公眾人物，這是2017年3月23日拍攝當天談妥的對價關係，共拍了150張，王在LINE對話中也表示同意使用。

新北地院審理認為，王思佳取得服飾後並未歸還，難免讓伏女產生「佔為己有」的想法，雖然爆料措辭較為嚴苛，但並無捏造並損害王名譽，但伏女未經同意，擅自將13張照片PO到IG，侵害肖像權，以每張5000元計算，共須賠償6萬5000元給王，可上訴。

(中時 )