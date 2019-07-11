裝設在廚房中的熱水器仿如一枚不定時炸彈，是團隊施作的水電工程重點之一。（伊甸基金會提供）

住在嘉義縣布袋鎮患有小兒麻痺的莊太太目前最擔憂為40年的老房子，因處在身障家庭，加上經濟拮据，對於行動不便的她而言，修葺老屋之路遙遙無期。幸好，透過伊甸基金會安居修繕團「羅賴把志工修繕團隊」協助，不用再擔心颱風來，屋頂漏水等困擾。

由於莊先生也是小兒麻痺患者且中風長年臥床、大兒子則患肌肉萎縮症，在家以輪椅代步無法外出工作，平時僅靠中低身障津貼、社福團體善心人士不定期捐助和小女兒半工半讀收入維生，完全沒有多餘的經費改善居家環境。

面對急待整修的房子，莊太太相當無奈，日前透過嘉義基督教醫院社工的協助，聯繫到伊甸基金會，她原本只盼望團隊能把鐵皮屋頂補好，遇到大雨不會滲水，沒想到團隊還更換電箱、燈管及整修浴室並製作活動式收納櫃等，讓她感動不已。

伊甸基金會安居修繕團從今年3月派人到現場勘查，4、5月再次確認屋內情形，將繪製的平面圖給莊太太看，討論是否符合需求。藉著布袋鎮振寮里長莊貴翔幫助下，團隊能借宿景山國小振寮分校，從7月8日開始，為期7天修繕。

這次活動中，伊甸特別請9位專業教師對10位志工們指導實作水電、木作課程，其中有一位年僅13歲志工，去年跟著爸爸一同到新竹五峰鄉服務修繕，這次主動參加，且在沒有家人陪同下，跟隨團隊到布袋。他說，去年從刷油漆到今年施作水電工程，不僅付出一已之力，也學到實作技能。

(中時 )