嘉義區漁會將於14日在東石魚市場舉辦「剝蚵競賽」，今年有287位選手報名，年紀最小只有8歲，現場除了觀看競賽，還有超級蚵仔煎、養身鱸魚湯等免費供民眾享用，一年只有1次，千萬別錯過。

每年的剝蚵競賽，今年已邁入第9屆，開辦緣由為嘉義東石漁港在2010年獲選「全台十大魅力漁港」，隔年想把漁業署頒發的獎金回饋給鄉親，便有了第1屆「剝蚵競賽」，成果相當好也廣受歡迎後，漁會便持續舉辦，成為年度例行的活動。

競賽分組從一開始只有男、女、高齡組，第2屆開始推廣到校園團體組，由於當地小學平時有進行「蚵」生態的講解及剝蚵活動體驗，也自行舉行小型校內剝蚵比賽，讓學生認識在地文化。

此外，東石沿海新住民逐漸增加，因此多了新住民組，使新住民也可跟大家一起同樂。漁會表示，每次面臨最大挑戰為招募選手，因在地人個性較含蓄，有些身懷絕技剝蚵高手需主動拉攏才願意參加。

漁會說，第2、3屆競賽還席開50桌牡蠣大餐認桌，消息一出，馬上秒殺訂完，不過因於戶外舉辦，有民眾抱怨太熱影響食慾，便無續辦。漁會每年跟活動一塊成長、吸收經驗，希望能將活動越辦越好，可使外地遊客了解當地文化，也帶動社區經濟。

(中時 )