中橫宜蘭支線山坡地起火 消防派員搶救 19:452019/07/11 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣大同鄉境內的山坡崩塌地今傍晚起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報後派員前往搶救。（李忠一翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣大同鄉境內、中橫公路宜蘭支線14公里處對面的山坡崩塌地，在今天（11日）傍晚6時許傳出山坡起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報後派遣大同分隊、南山救護站消防人、車前往現場搶救。 消防局表示，由於起火現場救災車輛無法抵達，且與道路有段距離，救災人員須步行穿越農作田地及溪流，才能抵達現場，現已偕同林務局人員全力搶救中。 (中時 ) #現場 #救災 #消防局 #人員 #宜蘭縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 2死3傷 基督教得勝關懷之家火警 04:092019/07/07 地方新聞 虎頭山掩埋場大火 狂燒1500平方公尺 10:442019/07/07 社會 托嬰中心補習班超商綜合透天厝火警 幸無人傷亡 11:282019/07/07 社會 烏來驚見男浮屍 疑游泳不慎溺斃 12:382019/07/07 社會 潑水嘉年華桃園消防二大隊趣味宣導防溺 16:302019/07/07 社會 普悠瑪翻覆救百人 陽光消防員曾想變成雲 23:062019/07/08 社會 新北高溫黃色燈號連3發 侯友宜：預防熱傷害有「3保」 14:152019/07/09 社會 免費配老花眼鏡 宜蘭造福3800長者 04:102019/07/11 地方新聞 北市錦州街民宅火警 1人嗆傷送醫不治 09:272019/07/11 社會 暴雨溪漲 坪林露營9遊客落水受困 警消搜救 16:202019/07/11 社會 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 快訊》IDF戰機起落架故障 緊急迫降清泉崗 - 社會 真相曝光 公車少女性侵疑雲原來是... - 萬象 槍擊要犯陳宏宗逃亡做什麼？當竹筍工 - 社會 陳科名收貪汙遭訴 千萬回扣沒收 - 刑案 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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