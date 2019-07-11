宜蘭縣大同鄉境內、中橫公路宜蘭支線14公里處對面的山坡崩塌地，在今天（11日）傍晚6時許傳出山坡起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報後派遣大同分隊、南山救護站消防人、車前往現場搶救。

消防局表示，由於起火現場救災車輛無法抵達，且與道路有段距離，救災人員須步行穿越農作田地及溪流，才能抵達現場，現已偕同林務局人員全力搶救中。

(中時 )