美國Skyworks Global 公司與縮尺複合體公司（英語: Scaled Composites, LLC），合作研發一種噴射直升飛機(VertiJet heliplane)，可以垂直升空，並有著不錯的平飛速度。團隊希望將為美國陸軍的各種未來垂直升機（FVL）計畫。

詹氏防衛(Jane’s defense)報導，Skyworks Global執行董事約翰米歇爾(John Michel)，同時他也是美國空軍退役準將，他對詹氏防衛表示VertiJet可以完成各種軍事任務，包括戰鬥、搜救、運輸、 情報搜查，監視和偵察（ISR），也可以武裝護送和特種作戰。雖然美國陸軍在未來攻擊偵察機-競爭（FARA-CP）和未來遠程突擊機（FLRAA）是分成兩項計畫，並且各自有激烈的競爭，但米歇爾表示，該團隊還不確定VertiJet要參加哪一個競爭案。

VertiJet看起來就像是飛機與直升機的混合體，整個機體氣動外型像是OV-10飛機，有著平直翼與以及帶有高置單片水平尾翼的雙臂，但是它採用2具噴射引擎，而且頂部還有4葉主旋翼，此處又像直升機了。在起飛時，以旋翼提供垂直升力，在水平飛行期間則切換成噴射推力，而主旋翼則任其自旋。

據稱VertiJet應用了美國國防高級研究計劃局（DARPA）的技術，以達到時速644公里，及最大航程1850公里的性能。米歇爾表示，團隊希望VertiJet的單位成本在600萬至800萬美元之間。

heliplane

航空週刊(Aviation Week)報導，1950年代，英國費爾雷航空公司(Fairey Aviation Company)也曾研發過直升飛機，就是費爾雷旋翼飛機(Fairey Rotodyne)，它相當獨特，其主旋翼不與引擎相連，而是主旋翼的翼尖會排出高壓空氣。原來在起飛時，引擎將空氣壓縮，透有管路將氣體輸送至主旋翼的末端排出，旋翼就會高速轉動抬升飛機。由於主旋翼不接引擎，也就沒有扭矩的問題，自然不必再設尾旋翼來抵消。

1950年代，英國費爾雷航空公司研發費爾雷旋翼飛機，性能不錯，安全性也夠，可惜敗在噪音過大的問題。(圖/westland)

費爾雷旋翼飛機於1957年首飛，證明噴氣主旋翼可以抬升機體；到了1958年完成垂直起飛到水平飛行的過渡測試，大約在時速60公里時就可切換成水平飛行。並且在1959年的測試中，達到時速307公里的驚人速度。

然而費爾雷旋翼飛機還是失敗了，主因在旋翼起飛的噪聲相當大，飛行員之間講話都聽不清楚，而且英國官方不再支持計畫，這也導致這家極有創意的公司於1960年結束營業，該計畫在1962年中止。

目前尚不知VertiJet如何消除扭矩。

(中時電子報)