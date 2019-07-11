開幕會後，嘉義縣長翁章梁、雲嘉南濱管理處長徐振能與多位貴賓，用躺著的方式，一起感受球型天幕投影所呈現的光雕秀。（嘉義縣政府提供）

天幕影院可欣賞360度球型天幕投影的科幻、深海及大自然奇幻美景影片，加上美國知名大廠燈光音響，給遊客一場視、聽覺的雙重饗宴。（嘉義縣政府提供）

為了發展濱海線的觀光，承租觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處的彝璋文創顧問股份有限公司，砸重金在嘉義縣布袋鎮高跟鞋園區，打造全新地標「天幕劇院」，從7月11日至14日將開放免費入場。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、雲管處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅及彝璋文創董事長陳建璋等貴賓，11日開幕時特別蒞臨祝賀並會後率先體驗，用躺著的方式，感受球型天幕投影所呈現的光雕秀。

翁章梁表示，很高興布袋鎮又多個適合全家大小遊樂景點，16日在布袋遊艇港也會辦開幕典禮，未來營運會提供水域及陸上泊位出租、遊艇代管及遊艇體驗活動等服務。此外，在臨海景觀區也會規劃露天咖啡座及餐飲區，期許布袋在觀光旅遊上能越來越好。

劇院包含360度球型天幕投影、300吋P3精細畫質LED大屏幕，以及搭配美國知名大廠燈光音響，給遊客一場聽覺與視覺的雙重饗宴。

彝璋文創營運總監蔡佳翰說，目前將規畫晚上7點到11點開放以入場收費方式，搭配藝文活動、音樂等主題，遊客可選擇在附近旅宿住一晚，體驗高跟鞋教堂燈光秀、天幕演出，以及品嘗布袋海鮮美食等，串聯整個港區，讓遊客在夜晚能有不一樣感受。

天幕劇場於11日至14日將開放免費放映場，每場次限制70人入場，每整點播放一場，詳情可上高跟鞋教堂粉絲專頁查詢。

(中時 )