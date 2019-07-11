民進黨籍新北市議員陳科名利用擔任市議會三審召集人之便，向新北市政府工務、城鄉等局處「關切」，藉以入股土方清運業者，還向建商索取高額清運土方、承攬玄關門工程費來收取回扣，新北地檢署認陳科名所為違背為人民服務的「廉潔性」、「不可賄賂性」，11日依貪汙罪嫌將他起訴並請沒入1717餘萬元犯罪所得。

土方清運及製造玄關門業者蔡怡辰在2012年間邀陳科名入股，藉以獲得建商青睞承包工程，而陳入股連振勝公司後，即和蔡怡辰議定若以議員身分取得建商發包工程，可獲每立方米20至50元、玄關門工程3％工程總價做為「付出勞務」代價。

檢調發現，陳科名與蔡怡辰達成協議後，即和多家建商取得清運土方、承做玄關門的契約，隨即轉向工務、城鄉等局處股長以上主管表達關切、催辦進度，加速辦理都審作業及建使照核發進度，市府局處也因陳的關切「加速」核發程序，惟檢調並未發現市府官員有圖利或收賄之情。

檢調發現，陳科名「關切」的建案包括板橋江翠北側重劃區數個建案，以及三重、中和甚至中壢地區建案，部分建商甚至還是上市公司。建商雖明知陳科名指定業者的乾、溼土清運價碼，每立方米遠比行規多出30元，但為求讓建使照快速過關，仍委由陳科名指定業者處理。

陳科名到案後辯稱只是單純「選民服務」，並未涉及不法，但檢調認為陳科名承攬建商土方清運等工程後，透過關切方式加速取得使建照，甚至還藉此取得佣金，已經跨越了「選民服務」界線。

新北地檢署援引最高院判決意旨指出，民意代表受託遊說應屬義務性的免費「選民服務」，涉及財產利益要求期約或接受就算貪汙，陳科名以議員之名收賄2次、不正利益12次，除依貪汙罪嫌起訴並應沒入1717餘萬元不法所得；蔡怡辰到案後坦承犯行並轉汙點證人，檢察官也請免刑或減輕其刑。

(中時 )