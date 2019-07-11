一頭銀白髮是蘿西的標誌。（擷圖自Yazemeenah Ross IG）

一頭銀白髮是蘿西的標誌。（擷圖自Yazemeenah Ross IG）

蘿西的運動包括走路和瑜伽。（擷圖自Yazemeenah Ross IG）

60歲可以做些什麼？法國銀髮模特兒雅薩米娜．蘿西即使為人祖母，依然勇於展現自我。她在IG分享自己的各種面貌，她的身材保養得宜，更重要的，是她對於年紀的正面思維，讓「變老」也能保有優雅和自在。

照片上的雅薩米娜．蘿西（Yazemeenah Rossi），總帶著慵懶卻蘊含活力的笑容，很難想像她已經是64歲、有兩個青春期孫女的阿嬤。蘿西是模特兒、也是個攝影師和視覺藝術工作者。兩年前她為網路購物品牌Dreslyn拍攝白色泳裝照，成為網路討論度最高的模特兒之一：原來銀髮模特兒也能如此性感有型。

她的IG至今有25萬人追隨，除了熟齡粉絲，20、30歲的女網友也當她是銀髮時尚教主，每個人都希望像她一樣，到老都還能散發出優雅和令人愉悅的氣質。

一頭白髮踏入時尚圈 45歲一鳴驚人

以時尚業的標準來說，蘿西入行時已是「屆齡退休」的年紀。她在30歲才成為簽約模特兒，但她的髮色始終讓她的事業沒有起色。蘿西在青春期就開始長出白髮，在歐洲模特兒圈屢屢碰壁，但她還是不願意改變外貌、堅持不染髮。後來她遠渡重洋到了美國紐約，意外找到舞台。

蘿西一連接拍了好幾支電視廣告，一頭銀髮在美國時尚圈引起話題。45歲那一年，蘿西在模特兒事業走出一片天，證明熟齡女性也能在時尚圈持續創造新的成就。

有機生活的實踐者

蘿西的凍齡形象，和她長年維持簡單的健康生活有關。早在有機風潮之前，蘿西就已經是徹底的實踐者；從食物、身體清潔與保養，蘿西幾乎只用天然有機成分的產品，買不到的就自己做。她用有機護膚油保養臉部，而一頭銀髮，則靠葡萄籽油和蓖麻油梳理。她自製去角質液，成分只有橄欖油和細砂糖或海鹽，配合天然絲瓜布，每週進行一次從頭到腳的全身去角質。洗澡只用有機原料製成的肥皂塊，以茶樹、橄欖為主。

不吃冷凍微波食品、加工低脂品、不迷信低脂標籤

就像許多營養專家的主張：均衡飲食是健康的基礎，蘿西的三餐都有蔬果、堅果、魚肉和其他肉類，尤其酪梨是她的最愛，每天都會吃。蘿西相信健康的油脂是身體必需的營養來源，也是讓皮膚常保彈性的祕訣。「從每天的食物中攝取足夠的好油脂，對皮膚最好。」

蘿西的皮膚保養之道，還包括走路和運動。目前住在加州馬里布的蘿西，每天到海邊散步、做瑜伽，「皮膚是最大的器官，走路和流足夠的汗，可以讓皮膚保持最佳狀態。」

蘿西的人生就像她自由的性情，可以和很多朋友歡聚、也可以安靜地獨處。兩段婚姻雖然都以離婚收場，但蘿西和第二任丈夫至今仍維持良好關係，後半場的人生，依然自在而寫意。

不怕變老 活出真正的自我

許多女性視年紀為天敵，認為「變老」是難以承受的宿命，但越怕變老，反倒容易洩漏出老化的內在。「唯有年紀增長，我們才有能力探索心靈的力量。」

蘿西跟著感覺而活出自我，無論到哪個年紀，都能展現精采的人生剪影。她的生活哲理也反映出一個簡單道理：無論哪個年齡，都要享受生命帶來的恩典；選擇想要過的日子，就勇敢向前。

資料來源：Huffpost、Fine Line、About Her

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(中時電子報)