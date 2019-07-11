前立法院祕書長林錫山被控以洩漏標案、綁標方式協助廠商取得立院採購案，並收受賄款，另被查獲2.4億元來源不明財產；最高法院駁回林上訴，林涉犯貪汙等11罪有罪確定，累計判刑36年，必須入監服刑。據了解，北檢已對林啟動防逃機制，通知林下周五(19日)上午發監執行。

林錫山被控主導立院多起電腦軟硬體設備招標案，2012年初找上網遠科技負責人李保承，向他表示「去年做得不錯喔，借我300萬可以吧？」李為取得其他標案，從2012年至2015年1月，分8次給林錫山回扣3950萬元。林錫山為助網遠取得標案，透過立法院資訊處長陳露生、親信陳亮吟等人探詢網遠意見，量身打造標案，或以洩漏招標規格等綁標方式，助網遠取得立院24件資訊系統標案，總金額2億多元。

林錫山一審被判刑16年，高院認定林男觸犯貪汙等12罪，改判處15年徒刑，案經上訴後，最高法院認為，林涉「憑證更新案」部分，高院對林有利證據調查未盡，撤銷此部分發回更審，其他11罪均駁回上訴確定。這11罪累計判刑36年，檢方將在林入監後，另向高院聲請定應執行刑。

去年2月，高院認為林錫山已繳回犯罪所得3950萬元，並提供2億1864萬多元的財物擔保，裁定讓他以5000萬交保，但限制出境、住居和須到派出所報到；檢方今得知林錫山遭判刑定讞後，立即啟動防逃機制包括限制出境、要求林到派出所及電話追蹤其行蹤，並定於19日上午10時傳喚他到案執行。

(中時 )