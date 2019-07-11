有「愛國者飛彈」封號的撞壇名將張皓評，1998年曼谷亞運勇奪8號球雙人組金牌，日前在家中浴室跌倒，腦部受創，今日下午逝世，享年52歲。

張皓評師從陳為志，與趙豐邦、李昆芳等人為師兄弟，「世界冠軍」楊清順的師叔。成名甚早的他，最的撞壇名將張皓評，1998年曼谷亞運勇奪8號球雙人組金牌，昨日凌晨在家中浴室跌倒，腦部受創，今日下午逝世，享年52歲。

張皓評師從陳為志，與趙豐邦、李昆芳等人為師兄弟，「世界冠軍」楊清順的師叔，還曾指導過尚未成名的大陸世界球后潘曉婷。

成名甚早的張皓評，在1994年大阪公開賽一路擊敗國外選手，最終奪冠，因而獲封「愛國者飛彈」，1998年在大阪公開賽二度封王，1998年曼谷亞運，他與賴嘉雄聯手擊敗趙豐邦和楊清順這對師徒，奪下8號球雙人賽金牌，兩人緊接著又在9號球雙人賽拿下銀牌，撞球代表隊在該屆亞運會總計獲得3金2銀1銅，僅次於保齡球代表隊。

進入千禧年之後，台灣撞壇新生代好手輩出，張皓評逐漸退居二線，後來與趙豐邦等人前往對岸發展，最近兩年回國，受聘於好手開設的撞球館。

張皓評徒弟何振誠在臉書上表示，家師張皓評日前在家中浴室不慎滑倒，腦部撞擊在地板上導致顱內嚴重出血，雖然緊急送醫急救，但醫師腦部嚴重內出血的面積約腦部三分之一以上，開刀成功率過低，若是手術成功家師還是會成植物人，家師平時就交代我後事保持低調處理，由於眾多朋友及球界人士的關心，我們家屬商討後，感謝大家對家師的關心，各界朋友們感謝你們的關心及照顧，代表家屬表示感謝大家。

張皓評的家屬最終在今日下午決定拔管，讓這位台灣撞壇名人在沒有痛苦的情況下過世，也讓撞壇人士感嘆不已。

(中時電子報)